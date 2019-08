Terremoti, lʼItalia trema da nord a sud: scosse in Trentino e nel potentino

Ancora scosse di terremoto in Italia. La provincia di Trento questa mattina si è svegliata sentendo la terra tremare alle 7.36. I sismografi della Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3.4, una profondità di 12 chilometri, nella zona del piccolo comune di Vallarsa, nella provincia autonoma di Trento.

Scossa di terremoto in provincia di Trento: magnitudo 3.4

Il sisma, che non ha fatto registrare danni o feriti, è stato però avvertito dalla popolazione e anche da quella delle zone limitrofe. Questi i comuni più vicini all’epicentro: Ala, Brentonico, Avio, Trambileno, Mori, Rovereto, Isera, Terragnolo. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone della provincia di Verona e Vicenza.

Terremoto in provincia di Potenza: magnitudo 3.1

Negli stessi minuti la terra ha tremato anche al Sud, in provincia di Potenza. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha infatti registrato un altro terremoto di magnitudo 3.1 alle 7.31 a Muro Lucano, nel potentino, a una profondità di 7 chilometri. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni a cose o persone. Questi i comuni più vicini all’epicentro: Bella, Castelgrande, San Fele, Rapone, Ruvo del Monte, Ricigliano (in provincia di Salerno), Pescopagano, Balvano e Baragiano.