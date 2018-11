Terremoto in provincia di Bari, epicentro ad Altamura

Terremoto vicino Bari. Il sisma, di magnitudo 3.5, è stato registrato alle 13.45 di oggi,9 novembre 2018, dai sismografi dell’Ingv. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 5 km ad est di Altamura, in provincia di Bari. L’ipocentro a una profondità di 38 km. Nonostante il terremoto non sia stato di intensità elevata, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutta la provincia. Anche a Bari in molti si sono riversati in strada per precauzione. Decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco. Fino ad adesso comunque non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione CumulataPopolazione Altamura BA 5 70396 70396 Gravina in Puglia BA 15 43872 114268 Cassano delle Murge BA 16 14732 129000 Santeramo in Colle BA 16 26734 155734 Toritto BA 17 8530 164264 Grumo Appula BA 20 12961 177225

Terremoto oggi in provincia di Bari, le città più vicine

Il terremoto è stato localizzato

5 Km a NE di Altamura (70396 abitanti)

22 Km a N di Matera (60436 abitanti)

29 Km a SW di Bitonto (55540 abitanti)

37 Km a SW di Bari (326344 abitanti)

38 Km a S di Molfetta (59874 abitanti)

43 Km a S di Bisceglie (55422 abitanti)

47 Km a SE di Andria (100440 abitanti)

48 Km a S di Trani (56217 abitanti)

57 Km a SE di Barletta (94814 abitanti)

70 Km a NW di Taranto (201100 abitanti)

70 Km a E di Potenza (67122 abitanti)

73 Km a SE di Cerignola (58396 abitanti)