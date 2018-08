Terremoto di magnitudo 4.7 in Molise, scossa avvertita anche in Abruzzo e Puglia

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 23.48 al confine tra Abruzzo e Molise. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, sulla costa come sull'entroterra. Tantissime segnalazioni su Twitter. Secondo i sismologi dell'Ingv il terremoto ha avuto una magnitudo locale di 4.7, con epicentro a 6 km a sud di Montecifone, in provincia di Campobasso ad una profondità di 19 km.

Il sito Esmc ha stimato la magnitudo in 4.9 con epicentro tra i comuni di San Felice del Molise ed Acquaviva Collecroce, in una zona al confine tra Molise, Puglia e Abruzzo. Di certo la scossa è stata molto forte, come testimoniano le decine e decine di segnalazioni su Twitter.

Al momento come segnalano i vigili del fuoco non si hanno notizie di danni a cose o persone.