Terremoto in provincia di Benevento: gente in strada, evacuate e poi chiuse le scuole

Scosse di terremoto questa mattina in provincia di Benevento. Alle 9.06 una prima scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro a San Leucio del Sannio, seguita pochi minuti dopo da un'altra scossa di magnitudo 3.2. Il terremoto è stato avvertito anche in Irpinia e Napoli. Al momento non si registrano danni o feriti. La gente è scesa in strada.

Alle 9.52 altre due scosse – una di magnitudo 2.4 e un'altra di magnitudo 3.0 – seguita poi da un'altra di magnitudo 3.4 alle 9.53, tutte sempre con epicentro a San Leucio del Sannio. Su Twitter i vigili del fuoco informano che sono arrivate alla sala operativa alcune segnalazioni e sono in corso verifiche negli edifici.

Terremoto Benevento, il sindaco Mastella dispone la chiusura di scuole ed edifici pubblici

A Benevento il sindaco Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto Cappetta e la Protezione civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Alle 10:15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale.

Terremoto in provincia di Benevento, i comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).