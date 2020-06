Terremoto in provincia di Campobasso: scossa di magnitudo 3.5

Trema la terra nella provincia di Campobasso. Intorno alle ore 18.21 i sismografi dell'Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 3.5 a 3 km da Montecilfone.

Secondo gli strumenti dellI'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto è avvenuto a 18 km di profondità.

Il terrremoto è stato avvertito dalla popolazione in una vasta area dal Molise alla Puglia, fino alla zona di Pescara. Al momento non risultano per adesso danni a persone o cose.