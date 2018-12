Terremoto a Catania, panico e gente in strada: “Siamo vivi per miracolo”

Panico, crolli, feriti e persone in strada. E' stata una notte da incubo per gli abitanti della provincia di Catania, colpita da uno sciame sismico che ha raggiunto l'apice alle 3.19 con una scossa di magnitudo 4.8. Già dai primi attimi successivi al sisma i vari social sono stati inondati di post e messaggi che raccontavano la paura vissuta dai cittadini di Catania e dintorni.

Terremoto a Catania, una famiglia ai soccorritori: “Siamo vivi per miracolo”

"Siamo vivi per miracolo". E' quanto hanno ripetuto ai cronisti e ai soccorritori i componenti una famiglia di quattro persone - madre, padre e due figli minori - che hanno visto crollare le pareti della loro casa a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, dove i crolli hanno interessato la vecchia chiesa del paese e dove si sono registrati alcuni feriti, non gravi, con contusioni ed escoriazioni. "Eravamo a letto - ha ricostruito il capo famiglia - ci siamo svegliati di soprassalto e abbiamo visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo". Altre due feriti sono stati socccorsi dal 118. Si tratta di un 80enne estratto dalla macerie, sempre a Fleri, e di una persona a Pisano. Sono entrambi in ospedale con codice verde. Altre antiche costruzioni sono crollate sempre a Fleri, Santa Venerina e Zafferana.

Terremoto a Catania, panico e gente in strada

"È stato troppo forte. Siamo tutti per strada qui". Così su Twitter una ragazza racconta la notte di terrore vissuta nel Catanese dopo la scossa di magnitudo 4.8 registrata poco dopo le 3, con epicentro a 2 chilometri a nord di Viagrande, sul versante dell'Etna. In molti si affidano ai social per sfogarsi dopo gli attimi di angoscia provati: "Il letto e l'armadio che tremavano ed io fermo per la paura". E ancora: "Altra scossa di terremoto, sto tremando e piangendo come una stupida. Non ce la faccio più". "La terra al momento ha smesso di tremare, io invece sto continuando a farlo. Forte", si legge in un tweet.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Terremoto a Catania, crolli e cedimenti

C'è chi riferisce di cedimenti in alcune frazioni: "Zafferana Etnea, danni e crolli di calcinacci da una chiesa", scrive un utente che posta anche alcune foto a testimonianza delle sue parole. In molti raccontano di aver sentito distintamente la scossa: "Ragazzi io non mi sveglio mai, questa volta caz... se l'ho sentito", si legge in un tweet. La paura è quella dell'arrivo di nuovi terremoti: "Continuano le scosse. Le percepite anche voi?", chiede un utente, che conclude: "Ormai non distinguo la realtà dall'incubo".