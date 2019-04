Terremoto di magnitudo 6.3 nelle Filippine: ci sono morti e feriti. A Manila i palazzi "ondeggiano"

Un forte terremoto ha colpito il Nord delle Filippine. Secondo la rilevazione fatta dall'USGS, United States Geological Survey, la scossa ha avuto magnitudo 6,3 della scala Richter. Un numero imprecisato di persone sarebbero ancora intrappolate tra le macerie e le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di estrarne quante più possibile in breve tempo.

È di almeno sei morti e decine di feriti il bilancio del sisma che ha colpito il nord delle Filippine. Tra le vittime identificate ci sono una ragazza e una donna anziana travolte da un muro a Lubao, nella provincia di Pampanga, a nord di Manila, fortemente colpita dalla scossa.

Almeno due persone sono morte e almeno trenta sono rimaste ferite nel crollo di un edificio di quattro piani che al piano terra aveva un supermercato a Porac, nella stessa provincia. Sempre a Porac le altre due vittime accertate, uccise nelle loro abitazioni dal crollo di strutture durante la scossa. Altri venti feriti sono stati ricoverati negli ospedali della provincia di Pampanga.

L'epicentro è stato registrato nella città di Castillejos, nella provincia di Zambales, a nord di Manila, ma distintamente avertita nella regione della capitale.

Buildings swaying in Manila just now 😯 Scary, but that means they're built to withstand earthquakes like this! #earthquake #earthquakeph pic.twitter.com/oPNDZ3Koxs

Was sitting cross-legged when I started feeling dizzy. Thought it was just my leg going numb but it intensified until I noticed the hanging plants on the wall at Gino's sway violently. #earthquake #manila pic.twitter.com/btcefdmSvF