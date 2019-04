Terremoto in provincia di Perugia, magnitudo 3.2: scuole chiuse in due comuni

Terremoto in provincia di Perugia. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata intorno alle 5,46 di questa mattina. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Montefalco e Bevagna. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Scossa di terremoto in provincia di Perugia, scuole chiuse in due comuni

In via precauzionale nel comune di Bevagna sono state chiuse le scuole: "A seguito della scossa 3.2 con epicentro tra Bevagna e Montefalco, in via precauzionale - per effettuare una verifica degli edifici scolastici - le scuole nella giornata di oggi resteranno chiuse", si legge sito del Comune. Scuole chiuse anche a Gualdo Cattaneo.

Le città più vicine all'epicentro con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato a

8 Km a SW di Foligno (57155 abitanti)

30 Km a SE di Perugia (166134 abitanti)

39 Km a N di Terni (111501 abitanti)

70 Km a NE di Viterbo (67173 abitanti)

87 Km a SE di Arezzo (99543 abitanti)

88 Km a NW di L'Aquila (69753 abitanti)

92 Km a W di Teramo (54892 abitanti)

Terremoto in provincia di Perugia, i comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.