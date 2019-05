Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.9 a Barletta: paura e gente in strada

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia alle ore 10.13. Secondo le prime rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata registrata una magnitudo di 3.9, a quattro chilometri a sud est di Barletta con una profondità di 34 km. La scossa è stata è stata avvertita, oltre che ad Andria, Trani, Margherita di Savoia, Bisceglie e Corato, anche a Cerignola e in altri comuni della provincia di Foggia, fino a quelli del promontorio del Gargano.

Terremoto oggi a Barletta, gente in strada anche a Bari

Scuola evacuate e tanto spavento in molti comuni della provincia a nord di Bari. A Bitonto è stata evacuata la stazione ferroviaria. A Bari molto gente è scesa in strada, gli uffici della Procura in via Dioguardi sono stati evacuati in via precauzionale.

Numerose le segnalazioni giunte al centralino dei vigili del fuoco, ma al momento non risulterebbero danni a cose o a persone.

Comuni entro 20 km dall'epicentro del terremoto di oggi 21 maggio 2019

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione CumulataPopolazione Barletta BT 4 94814 94814 Andria BT 9 100440 195254 Trani BT 9 56217 251471 Margherita di Savoia BT 16 11974 263445 Bisceglie BT 17 55422 318867 Corato BA 19 48312 367179

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

4 Km a SE di Barletta (94814 abitanti)

9 Km a N di Andria (100440 abitanti)

9 Km a W di Trani (56217 abitanti)

17 Km a W di Bisceglie (55422 abitanti)

26 Km a W di Molfetta (59874 abitanti)

35 Km a E di Cerignola (58396 abitanti)

38 Km a NW di Bitonto (55540 abitanti)

49 Km a SE di Manfredonia (57279 abitanti)

50 Km a W di Bari (326344 abitanti)

56 Km a NW di Altamura (70396 abitanti)

67 Km a E di Foggia (151991 abitanti)

75 Km a NW di Matera (60436 abitanti)

85 Km a NE di Potenza (67122 abitanti)

89 Km a E di San Severo (53905 abitanti)