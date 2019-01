Terremoto oggi in centro Italia, magnitudo 4.2: scossa avvertita anche a Roma

Terremoto nel centro Italia. La terra ha tremato alle 19.37 di oggi in provincia dell'Aquila. L'epicentro del terremoto, di magnitudo 4.2 secondo le prime stime dell'INGV, è stato localizzato a Collelongo, tra Avezzano e Frosinone. L'ipocentro a 17 chilometri di profondità. Stando alle prime informazioni la scossa è stata avvertita anche nella zona est di Roma e in altre zone del centro sud. Per ora non ci sono notizie di danni.

"Al momento non sono pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazione di danni. La scossa è stata avvertita anche a Roma, Latina, Frosinone". E' quanto si legge in un tweet pubblicato dai vigili del fuoco. Il terremoto è stato dunque avvertito in una vasta area: in molte zone dell'Abruzzo e della Ciociaria come sul litorale laziale.

Nella mappa in basso l'epicentro della scossa.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

54 Km a S di L'Aquila (69753 abitanti)

63 Km a E di Tivoli (56533 abitanti)

67 Km a E di Velletri (53303 abitanti)

69 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

70 Km a NE di Latina (125985 abitanti)

73 Km a SW di Chieti (51815 abitanti)

81 Km a E di Aprilia (73446 abitanti)

85 Km a SW di Pescara (121014 abitanti)

86 Km a SW di Montesilvano (53738 abitanti)

88 Km a S di Teramo (54892 abitanti)

88 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

90 Km a E di Pomezia (62966 abitanti)

90 Km a NE di Anzio (54211 abitanti)

Comuni entro 20 km dall'epicentro

