Terremoto e allarme tsunami: magnitudo 7.4 a Minahasa

Terremoto e allarme tsunami, l'Indonesia ripiomba nell'incubo. Una scossa di magnitudo 7.4 della scala Richer ha scosso l'isola centrale indonesiana di Sulawesi, a est del Borneo.

Lo ha riferito l'United States Geological Survey (USGS), mentre l'agenzia di gestione delle calamità indonesiane ha emesso un allarme tsunami. Il sisma, che si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri, ha colpito il centro dell'isola poche ore dopo una prima scossa che ha ucciso almeno una persona nella stessa zona.

Un morto e almeno 10 feriti. E' questo il primo bilancio dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l'Indonesia e in particolare la provincia di Sulwesi. I primi dati diffuso dall'agenzia di meteorologia e geofisica facevano riferimento ad un sisma di magnitudo 7.7, corretta poi in 7.4.

Continuano gli aftershocks del #Terremoto di stamani al largo di Palmi e Gioia Tauro in Calabria. Intanto ci stanno passando sotto da oltre un'ora le onde sismiche dell'evento in Indonesia (M7.4 alle 12:02). Le due cose NON sono collegate se non MOLTO alla lontana pic.twitter.com/NNYlbH4OYn