Terremoto nel Piacentino, scossa di magnitudo 4.3: decine di chiamate ai vigili del fuoco

Scossa di terremoto di magmnitudo 4.3 oggi nel Piacentino. Il sisma alle 18.40 con epicentro nel comune di Gropparello. Il centralino dei vigili del fuoco è stata tempestato di chiamate, ma al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Il Centro Nazionale dei Terremoti parla di un evento con magnitudo 4,3 a una profondità di 28 chilometri. E' stato avvertito sia in città, soprattutto ai piani alti, sia in quasi tutta la provincia, soprattutto in Valdarda e in Valnure. Dieci minuti dopo, alle 18, 51, è stata registrata un'altra scossa con magnitudo 2.6 a 15 chilometri di profondità, sempre vicino a Gropparello.

"Siamo in contatto coi sindaci dei Comuni interessati e al momento non ci sono segnalazioni di danni evidenti o di problemi alle persone", ha spiegato il direttore della Protezione civile dell'Emilia-Romagna Maurizio Mainetti.

Questa notte, fra le 2 e le 3, l'istituto aveva già regsitrato due scosse a Gropparello e a Pontedellolio con magnitudo inferiori.

