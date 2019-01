Terremoto nel cuore della notte in Romagna: magnitudo 4.6, epicentro a Ravenna

Forte scossa di terremoto intorno alle 00.03 tra lunedì e martedì 15 gennaio 2019, in Romagna. Inizialmente debole, il movimento tellurico ha guadagnato d'intensità e il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione e anche chi stava già dormendo è balzato dal letto dalla paura.

Secondo la prime informazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, la magnitudo è stata di magnitudo 4.6, con epicentro a 11 chilometri da Ravenna ed ipocentro a soli 25 chilometri di profondità.

Il terremoto è stato localizzato a 11 Km a Est di Ravenna, 27 Km a Nord di Cesena (96758 abitanti), 28 Km a NordEst di Forlì (117913 abitanti), 40 Km a NordOvest di Rimini (147750 abitanti).

Terremoto oggi, i comuni entro 20 km dall'epicentro

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Ravenna RA 11 159116 Cervia RA 13 28940

Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma molte persone hanno preferito scendere in strada e alcune anche rifugiarsi in auto.

Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha ricordato che per le emergenze si può contattare la Polizia Municipale al numero 0544219219. Il sindaco di Cervia, Luca Coffari ha spiegato che, esclusivamente in via cautelativa, i tecnici del Comune di Cervia faranno sopralluoghi in tutte le scuole comunali.

La scossa più forte è stata seguita mezz'ora più tardi da un terremoto di magnitudo 3.0 localizzato sempre nella stessa zona a 9 chilometri da Cervia.

++ notizia in aggiornamento ++

Qui Ravenna

Qui Cervia