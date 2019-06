Terremoto vicino Roma oggi 23 giugno 2019: epicentro e magnitudo

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Roma alle 22.43 di oggi, 23 giugno 2019. Secondo i primi dati dell'Ingv la scossa è stata di magnitudo locale 3.7 con epicentro Colonna, a 24 chilometri dalla Capitale. L'ipocentro ad una profondità di 9 km.

Scossa di terremoto a Roma, oggi 23 giugno 2019

La scossa è stata avvertita distintamente a Roma est e Roma sud, ma anche in altre zone della Capitale. Al momento non è stato segnalato nessun danno. Tanta però la paura tra la gente che è scesa in strada. Centinaia i commenti su Twitter e Facebook dove tanti romani hanno segnalato il sisma.

InfoAtac ha informato gli utenti che la circolazione sulla metro C è temporaneamente sospesa per effettuare verifiche legate al terremoto.

L'epicentro della scossa







Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

12 Km a S di Tivoli (56533 abitanti)

17 Km a S di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

19 Km a N di Velletri (53303 abitanti)

24 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

30 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)

31 Km a NE di Aprilia (73446 abitanti)

45 Km a N di Latina (125985 abitanti)

45 Km a E di Fiumicino (78395 abitanti)

47 Km a N di Anzio (54211 abitanti)

76 Km a SW di L'Aquila (69753 abitanti)

79 Km a S di Terni (111501 abitanti)

83 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti)

85 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti)

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione CumulataPopolazione Colonna RM 3 4287 4287 San Cesareo RM 5 15153 19440 Gallicano nel Lazio RM 5 6334 25774 Zagarolo RM 5 17843 43617 Monte Compatri RM 6 11978 55595 Monte Porzio Catone RM 6 8693 64288 Rocca Priora RM 7 11962 76250 Frascati RM 9 22087 98337 Palestrina RM 10 21672 120009 Castel San Pietro Romano RM 11 902 120911 Poli RM 11 2418 123329 Grottaferrata RM 11 20327 143656 San Gregorio da Sassola RM 11 1619 145275 Casape RM 11 744 146019 Rocca di Papa RM 12 17034 163053 Tivoli RM 12 56533 219586 Labico RM 13 6379 225965 Marino RM 13 43026 268991 Cave RM 14 11287 280278 Rocca di Cave RM 15 377 280655 Ciampino RM 15 38412 319067 Lariano RM 15 13432 332499 Valmontone RM 15 15959 348458 Capranica Prenestina RM 15 351 348809 Castel Gandolfo RM 16 8997 357806 Nemi RM 16 1943 359749 Castel Madama RM 16 7399 367148 Guidonia Montecelio RM 17 88673 455821 Albano Laziale RM 17 41715 497536 Pisoniano RM 17 770 498306 Ariccia RM 17 19407 517713 Genazzano RM 17 6036 523749 Genzano di Roma RM 18 23970 547719 Artena RM 18 14276 561995 San Vito Romano RM 18 3273 565268 San Polo dei Cavalieri RM 18 2992 568260 Ciciliano RM 19 1336 569596 Velletri RM 19 53303 622899 Marcellina RM 19 7280 630179 Fonte Nuova RM 20 32562 662741

#info #atac - metro C: circolazione temporaneamente interrotta per verifiche dopo scossa di terremoto #Roma — infoatac (@InfoAtac) 23 giugno 2019