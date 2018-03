Terremoto, sequestrato il centro polivalente di Norcia

Il centro polivalente di Norcia, realizzato in seguito al sisma del centro Italia, è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Spoleto perché realizzato in violazione alla normativa che ne prevede la temporaneità. Secondo l'accusa l'opera avrebbe insomma carattere definitivo anziché temporaneo. Il centro sarebbe stato realizzato senza "il permesso a costruire e l'autorizzazione paesaggistica".

L'ANSA scrive che risultano indagati l'archistar Stefano Boeri e il sindaco della cittadina umbra. Proprio all'ANSA Boeri ha commentato la vicenda definendola un gigantesco equivoco e dicendosi "senza parole". "Non so come si faccia a dire che non è temporaneo. E' smontabile e rimontabile completamente, impianti inclusi".