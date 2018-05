Terremoti, forte scossa in Toscana: gente in strada per la paura

Trema ancora la terra nelle zone centrali dell'Italia. Il peggior risveglio nella mattina dell'1 maggio è stato quello degli abitanti della Toscana, in particolare quelli delle province di Pisa e Siena. Alle ore 7.16 una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata dalle attrezzature dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, a una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è durata diversi secondi ed è stata avvertita in buona parte della regione Toscana. Al momento non si segnalano danni, ma sono diverse le persone che si sono riversate in strada per la paura.

La notizia su PisaToday