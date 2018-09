Terremoto di magnitudo 7.4 innesca uno tsunami: onde alte fino a 3 metri

Terremoto e allarme tsunami, l'Indonesia ripiomba nell'incubo. Una scossa di magnitudo 7.4 della scala Richer ha scosso l'isola centrale indonesiana di Sulawesi, a est del Borneo.

Lo ha riferito l'United States Geological Survey (USGS), mentre l'agenzia di gestione delle calamità indonesiane ha emesso un allarme tsunami. Il sisma, che si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri, ha colpito il centro dell'isola poche ore dopo una prima scossa che ha ucciso almeno una persona nella stessa zona.

Tsunami a Palu: le immagini

Un'onda di tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.7. L'emittente locale Metro Tv ha inviato immagini riprese dai telefoni cellulari in cui si vedono le onde che colpiscono le case. Subito dopo la scossa di terremoto era stato emanato un allarme tsunami. Al momento il sisma ha causato almeno un morto, mentre non si segnalano vittime per lo tsunami.

Basarnas Kesulitan Berkomunikasi dengan Tim di Sulteng https://t.co/QAo8bHt1RD pic.twitter.com/zlLV06sra7 — METRO TV (@Metro_TV) 28 settembre 2018

Video da Twitter e Facebook

Lo tsunami ha colpito anche la città indonesiana di Donggala, nell'arcipelago di Sulawesi, e ha spazzato via le case e molti risultano già dispersi.

In precedenza, un portavoce dell'agenzia per i disastri indonesiana, Sutopo Purwo Nugroho, aveva detto che l'allerta tsunami era stata tolta. Nel dicembre 2004, un terremoto di magnitudo 9.1 al largo dell'isola di Sumatra, nell'ovest dell'Indonesia, causò uno tsunami che provocò 230mila morti in una decina di Paesi del sudest asiatico.

Terremoto indonesia, vittime

Un morto e almeno 10 feriti. E' questo il primo bilancio dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l'Indonesia e in particolare la provincia di Sulwesi. I primi dati diffuso dall'agenzia di meteorologia e geofisica facevano riferimento ad un sisma di magnitudo 7.7, corretta poi in 7.4.

Prelim M7.5 Earthquake Minahasa, Sulawesi, Indonesia Sep-28 10:02 UTC, updates https://t.co/PJqcklbxow — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 28 settembre 2018

Continuano gli aftershocks del #Terremoto di stamani al largo di Palmi e Gioia Tauro in Calabria. Intanto ci stanno passando sotto da oltre un'ora le onde sismiche dell'evento in Indonesia (M7.4 alle 12:02). Le due cose NON sono collegate se non MOLTO alla lontana pic.twitter.com/NNYlbH4OYn — alessandro amato (@AlessAmato) 28 settembre 2018