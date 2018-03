Volontari per il terremoto, la beffa dei rimborsi

Sono geometri, ingegneri, architetti e geologi nei momenti di maggiore emergenza dopo il terremoto del Cento Italia hanno prestato servizio nei Centri Operativi Comunali per redigere le schede per le agibilità dei fabbricati, poi ci sono coloro che hanno aderito con almeno 10 giorni consecutivi di volontariato e che hanno diritto, oltre alle spese sostenute per il viaggio, il vitto e l’alloggio, anche al mancato guadagno per la loro attività professionale. Peccato che dopo quasi due anni in molti non abbiano ancora visto un euro.

Lo denuncia ad Ancona Today il senatore Paolo Arrigoni, Responsabile regionale della Lega nelle Marche a tutela dei professionisti.

La Lega ha richiesto formalmente al Commissario straordinario del Governo di intervenire in prima persona, perché a quanto ci risulta sono mesi che il Dipartimento di Protezione Civile non fornisce risposte adeguate né ai singoli professionisti né alle associazioni dei volontari.