Terrorismo, dieci arresti in Abruzzo: "Uccidono i nostri figli e noi uccidiamo i loro"

Bliz antiterrorrismo in Abruzzo. I carabinieri del R.O.S. e i finanzieri del G.I.C.O. dell'Aquila stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 indagati (8 di origine tunisina e 2 italiani). I reati contestati sono autoriciclaggio e reati tributari con finalità di terrorismo.

L'operazione è scattata nell'ambito di un'indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo dell'Aquila. Gli indagati, secondo l'accusa, tramite alcune società distraevano ingenti somme di denaro, in parte frutto di evasione fiscale, da destinare anche al finanziamento di attività riconducibili all'organizzazione radicale islamica ''Al-Nusra'', nonché in favore di imam dimoranti in Italia, tra cui l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro, nel Teramano, già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Le intercettazioni: "Uccidono i nostri figli e noi uccidiamo i loro"

''Che botta però a Parigi eh, mi tengo la mia opinione per me, e me lo tengo nel cuore. Non è la questione credere o non credere, se ti è piaciuta o non ti è piaciuta. Con loro che uccidono i nostri figli noi uccidiamo i loro figli, con loro che uccidono le nostre donne noi uccidiamo le loro donne…''. Così parlavano in una conversazione intercettata dagli investigatori alcuni degli indagati per terrorismo e arrestati oggi dai carabinieri del R.O.S. e dai finanzieri del G.I.C.O. dell'Aquila nell'ambito dell'operazione antiterrorismo 'Zir'.

In un'altra conversazione gli indagati parlavano di Al Nusra come di un gruppo affidabile: ''In Siria ci sono vari gruppi e non bisogna unirsi al gruppo sbagliato. I migliori sono al Nusra e Fateh al Islam che sono appoggiati da stati come Qatar e Arabia Saudita. Ci sono altri gruppi che non si sanno comportare, al Nusra invece è l'esercito dell'Islam, è un'organizzazione buona…''.

Sequestri per oltre un milione di euro

In corso anche il sequestro di somme ed immobili per oltre un milione di euro. I dettagli dell'operazione verranno forniti in occasione della conferenza stampa prevista per le ore 11:00 della corrente mattinata presso l'Aula D del Tribunale di L'Aquila.

Il Fronte al-Nuṣra è un gruppo armato jihadista salafita attivo dal 2012, nel contesto della guerra civile siriana, in Siria. Il gruppo è stato formalmente affiliato ad al-Qaida fino al 2016, finché il leader annunciò la scissione consensuale.