"Sgozzate gli infedeli": così l'uomo arrestato a Foggia insegnava il jihad ai bambini

"Sgozzate i miscredenti". Abdel Rahman, il cittadino italiano arrestato questa mattina a Foggia con l’accusa di essere affiliato all’Isis, insegnava ai suoi alunni il concetto di jihad, spiegando loro che l'unico modo per ottenere il Paradiso è la morte in battaglia. L'uomo, 59 anni, sposato con una donna italiana, è il presidente dell’associazione culturale 'Al Dawa' di Foggia dove aveva trovato ospitalità il foreign fighter ceceno Bombataliev Eli, prima del suo arresto.

I suoi allievi, in tutto una decina, sono stati ora segnalati al Tribunale per i Minorenni. Le lezioni di religione tenute da Abdel Rahman due volte alla settimana sono state intercettate dalle forze dell’ordine per mesi. Il contenuto è inquietante.

"Affiliato all’Isis": così il fermato indottrinava gli alunni

"Vi invito a combattere i miscredenti, con le vostre spade tagliate le loro teste, con le vostre cinture esplosive fate saltare in aria le loro teste. Occorre rompere i crani dei miscredenti e bere il loro sangue per ottenere la vittoria", si legge nello stralcio di una intercettazione pubblicato da TgCom24.

Secondo l’ANSA l’uomo diceva ai suoi allievi di "vivere isolati, fuori dal mondo". "Le loro feste sono maledette", diceva riferendosi a Natale e Carnevale.

Foggia, in manette presunto terrorista: i video choc

Ai bambini l’uomo mostrava video choc scaricati da internet. In uno dei filmati si vedono ad esempio bambini che sgozzano dei “miscredenti” ed esibiscono le teste mozzate davanti alla telecamera.

Apologia dell'Isis su internet

Secondo gli inquirenti fin dal 2015 Abdel Rahman ha esaltato su internet le azioni violente dell’Isis. Inoltre, è stata ampiamente documentata la disponibilità di copioso materiale di propaganda proveniente dagli organismi ufficiali di informazione dell’Isis, come ad esempio video degli appelli di Al-Baghdadi ed alcuni filmati contenti immagini di bambini arruolati mentre compiono azioni violente.

Presidente associazione culturale arrestato a Foggia | Il video dell'arresto