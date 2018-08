Terrorismo, Viminale: "Due sostenitori dell'Isis espulsi per motivi di sicurezza"

Il ministro dell'Interno ha espulso per motivi di sicurezza dello Stato due cittadini marocchini. Si tratta, spiegano al Viminale, "di un 32enne domiciliato a Umbertide e un 26enne domiciliato a Gubbio. Dagli accertamenti compiuti dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri nell'ambito in un'indagine della Dda di Perugia, i due stranieri sono risultati aperti sostenitori dell'organizzazione terroristica internazionale denominata Stato Islamico, avendo intrapreso un percorso di radicalizzazione di tipo jihadista".

Nello specifico, "sono indagati per aver allacciato e mantenuto contatti, anche attraverso il web, con soggetti dimoranti in Marocco e Francia attestati su analoghe posizioni radicali e per aver favorito l'invio nel teatro di guerra siro-iracheno di aspiranti combattenti (c.d. foreign terrorist fighters), intenzionati ad unirsi alle milizie jihadiste attive nell'area, oltre ad aver sostenuto economicamente alcuni combattenti. Il 32enne era, inoltre, già stato tratto in arresto in Marocco, nel 2016, dalle Autorità di quel paese (e poi condannato) con l'accusa di 'finanziamento a gruppi terroristici di matrice jihadista'".

I due sono stati rimpatriati in Marocco. Con questi rimpatri salgono così a 313 le espulsioni eseguite dal gennaio 2015, di cui 76 nel 2018.