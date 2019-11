Viadotto crollato, l'uomo che ha evitato una strage: "Fermatevi, è venuto giù tutto"

"Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima... Un conto è vedere queste cose in tv, una cosa è viverle". Sono le parole di Daniele Cassol, 56enne dipendente di una società di organizzazione di vigilanza privata che ieri si trovava sull'autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto interessato dal crollo di una porzione del viadotto della Madonna del Monte, a pochi chilometri dallo svincolo con la A10.

Crollo viadotto sulla A6 Torino-Savona, il testimone: "Ho pensato al Ponte Morandi"

Quando si è accorto del cedimento del tratto di strada, colpito da una frana, l'uomo ha segnalato il pericolo agli altri automobilisti. La foto di Daniele che tenta di bloccare le auto con le braccia aperte sarà il simbolo di una strage evitata. "Ero in fase di sorpasso - ha raccontato nella sua testimonianza all'Ansa - quando ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c'era più". Il 56enne sarebbe dovuto uscire a Millesimo. Nel tragitto, il crollo. "Ho cercato di bloccare tutte le macchine, arrivava anche un pullman con decine di persone a bordo. Mi sono sporto per vedere se qualche auto era finita giù e per fortuna non ho visto nessuno. Sarebbe potuto andare molto peggio, considerando che prima del baratro, a circa 100 metri, c'era una curva e la possibilità che arrivasse qualcuno a forte velocità era concreta".

La A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona e Altare verso Nord e tra Millesimo e Savona verso Sud, in seguito al crollo del viadotto. "Finalmente il sole! Nessuna vittima per il crollo del viadotto sull'autostrada A6, travolto dalla frana. È tornato il sereno in Liguria, ora rimbocchiamoci le maniche!", ha scritto questa mattina sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

"Per pura casualità e per immensa fortuna non sono decedute altre persone innocenti, i cittadini devono essere protetti". Lo chiede Egle Possetti, presidente del Comitato dei familiari delle vittime del ponte Morandi, dopo il crollo del viadotto sulla Torino-Savona. "Vogliamo un impegno serio del nostro governo e del Parlamento - è il suo appello - affinché il nostro Paese sia messo in sicurezza e ogni viaggio non diventi una roulette russa".

Crollo viadotto autostrada A6: le immagini dall'elicottero