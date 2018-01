Operazione al cuore senza trasfusione: Testimone di Geova salvato con la tecnica bloodless

Grazie ad una innovativa tecnica chirurgica che non prevede trasfusioni di sangue, i medici del Maria Pia Hospital di Torino sono riusciti a salvare un paziente di 62 anni, Testimone di Geova, su cui risultava impraticabile fare una trasfusione. L'uomo, colpito da dissezione aortica, è stato trasportato in eli-ambulanza dal Pronto Soccorso di Napoli a all'ospedale torinese, specializzato nella chirurgia bloodless, che in questa situazione era l'unica speranza per salvare il paziente.

Torino, paziente salvato con la tecnica bloodless

Come racconta Alexia Penna su TorinoToday, lo staff medico si è trovato di fronte ad un caso serio e complicato: “Nel periodo trascorso dall’ingresso in Pronto Soccorso a Napoli all’arrivo al Maria Pia Hospital - spiega il dottor Sebastiano Marra, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare della struttura di Strada Mongreno - il livello dell’emoglobina aveva subito un preoccupante abbassamento. Per questo motivo siamo ricorsi a un protocollo sperimentale: la situazione presentava analogie con pochissimi altri esempi descritti già trattati (7 in tutto al mondo in 13 anni), per la stimolazione rapida degli eritrociti”.

L'operazione

L’intervento, durato 5 ore, ha permesso di ricostruire l’aorta con successo utilizzando una metodica d’avanguardia, fondamentale non solo per il trattamento di pazienti Testimoni di Geova ma anche per implementare una cultura interventistica fatta di tantissimi punti d’attenzione all’interno della sala operatoria: una specifica prassi che punta a ridurre al minimo le perdite di sangue e al suo recupero nelle singole fasi procedurali.

