Crolla tetto: muoiono madre e due figli, illeso il terzo fratellino

Tragedia ad Albizzate, in provincia di Varese, dove il crollo del cornicione di un capannone industriale, in via Marconi, ha provocato la morte sul colpo di una madre e dei suoi due figli, mentre è illeso il terzo fratellino affidato al padre ed ospedalizzato a Gallarate Sono intervenuti due elicotteri, un'automedica, e due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Un'altra donna ferita dal crollo, con più contusioni, è in ospedale a Varese.

L'edificio dove si è verificato il crollo è un ex capannone riconvertito a uso commerciale. Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie. Secondo Varesenews, il fratello si trovava in bici poco lontano ed è così sfuggito al crollo, mentre un'altra ragazza che stava passando è finita in ospedale in codice giallo con lievi ferite. Il crollo, avvenuto alle 17.30, ha coinvolto una parte piuttosto ampia del tetto. Sul posto anche il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo.