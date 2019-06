Per Thalia è il giorno della speranza: 4 ore in sala operatoria per salvarle la gamba

Per la piccola Thalia, la bimba nata con un'emimelia tibiale alla gamba sinistra è arrivato il giorno della verità: quando a West Palm Beach, in Florida (Stati Uniti) sarà mattina, i medici daranno inizio all'intervento necessario per salvare la sua gamba sinistra. I dottori del Paley Institute le ricostruiranno tibia, perone e ginocchio. Per farlo non basterà un solo intervento, ne serviranno almeno tre.

Oggi, mercoledì 12 giugno, è anche il giorno della sperranza, come confermato da Valeria, la mamma della piccola su Facebook: ''Faremo il primo intervento della durata prevista di circa 4 ore durante il quale verrà messo il fissatore esterno che Thalia dovrà tenere per i prossimi 9 mesi. Ci aspetta un duro lavoro nei prossimi mesi, siamo pronte ad iniziare la scalata!! "

Nel viaggio verso la Florida, la piccola è stata accompagnata dalla mamma e della nonna, mentre a breve dovrebbe arrivare anche il padre, come riportato da Nadia Frulli su ArezzoNotizie: "Il babbo è finalmente riuscito ad ottenere il visto Usa e sta partendo dal Kuwait (dove lavora ndr)! Non arriverà in tempo per vederla prima di entrare in sala operatoria, ma ci sarà al momento del risveglio!"

La storia di Thalia, tra speranza e solidarietà

Quella di Thalia è una malformazione rarissima. Per salvare la gamba alla piccola i genitori hanno contattato numerosi luminari. Ma in Italia l'unica ipotesi prospettata alla famiglia era quella dell'amputazione dell'arto. L'unica opportunità è stata offerta da un medico statunitense in grado in intervenire in situazioni come questa.

Per aiutare la famiglia, che vive a Campogialli, è scattata una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto tutto il valdarno. La mamma e il babbo della piccola hanno dato il via ad una raccolta fondi: avevano bisogno di circa 400mila euro per sostenere le spese sanitarie e quelle del soggiorno in Florida per tanti mesi. Perché in tutto gli interventi saranno tre, ai quali dovranno essere aggiunti, durante la crescita della bambina, ulteriori interventi di allungamento della gamba.