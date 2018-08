Tiberis, apre la (ridicola) spiaggia di Roma: non c'è un bar e il bagno si fa... con una doccia

Alla fine la spiaggia sul Tevere di Roma, ribattezzata lido "Tiberis", ha aperto i battenti sabato mattina. Ci sono lettini, ombrelloni, strisce d'erba quasi perfette, due campi di beach volley. E poi allori, ulivi, fiorellini, qualche cabina spogliatoio e un distributore automatico di bibite. Certo, forse non rispecchia esattamente annunci e aspettative. Ma in fretta e furia, a estate più che inoltrata, il "lido della Capitale" è aperto. E in una versione sufficiente a far parlare alla sindaca di "grande soddisfazione", scrive RomaToday.

"Tìberis" è stato realizzato da Roma Capitale all'altezza di Ponte Marconi, in un quartiere semicentrale della città, non lontano dalla movida di Trastevere: circa 10mila metri quadrati di area attrezzata, per la quale è stata richiesta una concessione di lunga durata alla Regione Lazio.

"Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, perché il rilancio e la valorizzazione del fiume Tevere è una delle priorità del nostro mandato", ha dichiarato, pur non avendola nemmeno inaugurata nonostante gli entusiasmi. Per la "spiaggia di Roma" (ma il nome fa già discutere) non c'è stato almeno per ora alcun taglio del nastro. Era previsto inizialmente il 3 agosto, poi il maltempo e il rinvio dell'apertura al giorno dopo. Ma senza cerimonie particolari. Solo autoelogi per la promessa mantenuta seppur con ritardo: "Ora, come avviene a Parigi e in altre capitali europee, anche a Roma si potrà prendere il sole sulle rive del fiume".

A onor del vero il paragone con la "plage" francese è forse un po' ambizioso. Sulle sponde della Senna c'è una piacevole piscina dove rinfrescarsi. A Marconi ci si deve accontentare di una doccia (fare il bagno nel Tevere non è un'esperienza raccomandabile...). E non c'è un bar né un punto ristoro, solo macchinette automatiche.