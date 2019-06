La madre gli toglie il pc: 19enne si lancia dal quinto piano

Un ragazzo di 19 anni è sopravvissuto ad un volo di cinque piani, ma si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Torino. Il giovane ha deciso di lanciarsi dalla finestra dopo una lite con la madre avvenuta nella loro abitazione in zona Mirafiori, sabato 29 giugno.

Il ragazzo, che è abituato a trascorrere gran parte delle sue giornate davanti al computer, all'ennesimo tentativo della madre di spingerlo a uscire, ha avuto l'esagerata reazione.

Pare che la mamma gli abbia tolto dalle mani la tastiera e il giovane di getto, si sia buttato dalla finestra della stanza in cui si trovava. Ora si trova al Cto in condizioni gravi. La prognosi è riservata.