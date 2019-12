Chi era Tommaso Rosa, l'ex 'Azzurrino' di nuoto morto in un incidente stradale

Si chiamava Tommaso Rosa il ragazzo di appena 25 anni morto in un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio lungo la Strada Provinciale della Cerca, all'altezza del Comune di Colturano (Milano). secondo una prima ricostruzione sembra che il 25enne, che viaggiava in direzione Melegnano, abbia tamponato una Ford Fiesta guidata da una donna di 43 anni.

A causa dell'impatto il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto invadendo la corsia di marcia opposta schiantandosi frontalmente con un tir Scania guidato da un uomo di 63 anni.

Incidente a Colturano, muore l'ex Azzurrino di nuoto Tommaso Rosa

Per il giovane, ex Azzurrino di nuoto, non c’è stato nulla da fare. Tommaso era residente a Peschiera Borromeo, piccolo comune alle porte di Milano. Era fidanzato, lavorava e amava la vita come tanti ragazzi della sua età. La sua grande passione era il nuoto e quando scendeva in vasca aveva pochi rivali. Lo dimostrano le medaglie ai Campionati nazionali giovanili vinte con la sua Gestisport e quella convocazione che nel 2010 lo fece esordire con gli ‘Azzurrini’ per la Coppa Comen.

"Era un ragazzo solare, ciao Tommy"

Appresa la notizia, la società sportiva che ha visto crescere Tommaso lo ha voluto salutare così: "Dicono che quando una persona è agonista lo è per sempre. Di sicuro Tommy era uno di noi: un ragazzo solare, estroverso, divertente e con quel tocco di sfida negli occhi che è così caratteristico degli atleti agonisti, sempre pronti, come lo era lui, a dare battaglia in ogni gara".

"Ha difeso i colori della nostra squadra, la Gestisport, in tutta la sua carriera agonistica: dai primi passi, ancora bambino, negli esordienti B fino alle medaglie ai Campionati nazionali giovanili e alla convocazione nel 2010 tra gli ‘Azzurrini’ per la Coppa Comen. Ieri, un tragico incidente e un destino ingiusto ha strappato Tommy, a soli 25 anni, all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici. A loro - conclude la società - vogliamo stringerci attorno in un abbraccio, in silenzio, per un ultimo saluto. Ciao agonista, ciao Tommy".