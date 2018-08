Scoperta l'isola della marijuana sul Po: due arresti

I carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana su un isolotto sul Po, in provincia di Torino. In manette sono finiti due albanesi senza fissa dimora, che dovranno rispondere di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad arrestarli i carabinieri di Chivasso (Torino), in collaborazione con i forestali e con il supporto del Nucleo Elicotteri.

Circa 391 piante di marijuana, alte fino a due metri, sono state trovate a San Sebastiano Po, oltre a 4 kg di piante in fase di essicazione, 3 kg di marijuana già essiccata e pronta per la vendita e materiale per la coltivazione, la produzione e lo spaccio dello stupefacente. I militari non escludono che la piantagione sia sotto il controllo della criminalità organizzata.