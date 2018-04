Torino, trovati senza vita i corpi di marito e moglie: ipotesi omicidio-suicidio

I corpi senza vita di marito e moglie, Norberto Ranauro e Luciana Savonitto, 82 anni lui e 83 lei, sono stati ritrovati nella serata di ieri in un appartamento di via Signorini 8, a Torino. Secondo i primi rilievi, l'uomo avrebbe sparato alla compagna per poi suicidarsi con la stessa arma. Ucciso dall'uomo, con un colpo di pistola, anche il gatto della coppia. La donna da due anni soffriva di Alzheimer.

Omicidio-suicidio in via Signorini a Torino, i fatti

A dare l'allarme - racconta Davide Petrizzelli di TorinoToday - è stata una conoscente che li aveva sentiti nel pomeriggio ma poi li aveva richiamati. Il loro telefono non squillava, così ha avvertito il 112.

I due cadaveri sono stati poi trovati dai vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione nell'appartamento al terzo piano in cui la coppia abitava. Sul posto sono intervenute le volanti e la squadra mobile della questura.

E' un caso analogo alla tragedia avvenuta un mese fa in via Coppino, sempre a Torino. La donna era ammalata di Alzheimer e lui ha spiegato in una lettera che non ce la faceva più a sostenere la situazione.