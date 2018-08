Contro esodo, via al rientro dalle ferie per 21 milioni di italiani

Primi rientri al via per i 21 milioni gli italiani che hanno scelto di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese ad agosto. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo Ferragosto che inaugura il periodo dei grandi rientri.

La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri, stima la Coldiretti, "quest'anno è stato di 11,3 giorni e per quasi un italiano su quattro la durata è compresa tra 1 e 2 settimane. È peraltro confermata - sottolinea l'associazione - l'abitudine, tutta nazionale, di concentrare le partenze nel mese di agosto, che è di gran lunga il più gettonato dell'estate".

L'88% dei vacanzieri, continua Coldiretti, è rimasto nei confini nazionali. Se è stato il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al secondo posto tra le mete scelte si classificano le città d'arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna.

Contro esodo: la situazione su strade e autostrade

Flussi di traffico molto elevati in arrivo da Tarvisio sono segnalati sulla A23, in direzione nodo di interconnessione A23/A4 fin dal mattino presto che si sono via via intensificati, rallentando la circolazione. Quando - alle 9 e 45 la colonna di auto, caravan e roulottes ha raggiunto i 6 chilometri, Autovie Venete ha deciso di chiudere l'entrata di Udine Sud in direzione nodo Palmanova, per evitare che chi si immetteva si trovasse davanti a un muro di auto.

Traffico estremamente intenso anche in A4, sia in direzione Trieste sia in direzione Venezia, con una temporanea congestione fra Latisana e il bivio A4/A23 a causa di un tamponamento fra 3 autovetture in corsia di sorpasso. Soltanto un ferito lieve, ma il traffico è bloccato, in attesa del definitivo spostamento dei veicoli incidentati.

Code sono segnalate in uscita al casello di San Donà di Piave, in entrata al casello di Latisana mentre fra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia si registrano rallentamenti a causa di traffico intenso''.

Autostrada A10: come evitare Genova

Si ricorda che dopo il crollo del ponte Morandi a Genova è chiuso il tratto dell'autostrada A10 tra il bivio A7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto. Sono stati previsti percorsi alternativi per chi si trova a percorrere l'A10



Chi da Savona o Ventimiglia è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova.



Chi da Livorno o Genova è diretto a Savona/Ventimiglia, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona.



Coloro che sono diretti al porto di Genova e provengono da Milano o Livorno, possono percorrere la A7 Milano-Genova ed uscire a Genova ovest, percorso inverso per chi dal porto è diretto verso Milano o Livorno.



L'aeroporto di Genova è raggiungibile dalla A10 utilizzando l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Ventimiglia; invece chi proviene da Milano o Livorno deve uscire a Genova ovest sulla A7.



Chi da Torino e Frejus è diretto a Livorno si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, successivamente la A7 verso Genova per poi proseguire in A12 Genova-Livorno.

