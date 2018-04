Incubo sull'A10, code chilometriche dopo l'incidente: "Non mettetevi in viaggio"

Code chilometriche sull’A10, l’autostrada dei Fiori. Sono circa 11 i km di coda registrati sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia nel tratto tra Savona e Spotorno, in direzione ponente. Colpa dell’incidente avvenuto ieri all’interno della galleria Fornaci, al km 50, che ha visto un pullman andare a fuoco per fortuna senza conseguenze. A quanto sembra i lavori di ripristino vanno a rilento e non saranno completati entro lunedì. Il tratto in questione è interessato da forti incolonnamenti. Per permettere i lavori è stato deviato il traffico su una sola corsia, con conseguenti ripercussioni e code a partire dal casello di Albisola.

I tempi di percorrenza stimati sono di circa 1 ora e mezza per raggiungere Spotorno mentre in mattinata si è arrivati quasi alle 2 ore. Tanto che Autostrade per l'Italia consiglia gli automobilisti di non mettersi in viaggio o di muoversi solo se strettamente necessario ricordando che le tempistiche di percorrenza potranno essere molto superiori alla media per tutto il fine settimane.

Incubo sull’A10, code chilometriche: "Non mettetevi in viaggio"

Autostrade per l’Italia - scrive GenovaToday - conferma che il cantiere per il ripristino della galleria e della carreggiata è stato aperto, ma complici proprio le festività i lavori vanno a rilento:

"Per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi alla circolazione a causa di un cantiere di ripristino da incidente attivato dalla Società Autostrada dei Fiori all'altezza del km 50 - ha fatto sapere la società intorno alle 11 di sabato mattina - In corrispondenza del cantiere il traffico in direzione di Ventimiglia transita su una corsia. Al momento si segnalano 18 km di code a partire da Varazze. Autostrada dei Fiori comunica che i lavori dureranno alcuni giorni. Agli utenti che nei prossimi giorni intendono raggiungere la riviera ligure di Ponente si consiglia di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario o comunque di programmare le partenze tenendo in considerazione che i tempi di percorrenza della tratta fino a Spotorno saranno prevedibilmente molto superiori alla media".

La Regione, in conseguenza dell'incidente, ha contattato i responsabili di Autofiori che hanno garantino entro domenica mattina la riapertura della galleria danneggiata in una careggiata verso ponente, e il ripristino in serata per rientro da Ventimiglia a Levante. Secondo quanto riferito, la galleria verrà poi chiusa nuovamente nella notte del 25 aprile per consentire la bonifica, lavori di ripristino e messa in sicurezza per consentire la successiva piena apertura, anche in direzione ponente. Dopo i ponti del 25 aprile e 1 maggio, saranno completati i lavori nelle giornate feriali.