Traffico, via al mini esodo di Pasqua: la situazione in tempo reale

Traffico scorrevole nella mattinata di venerdì 30 marzo, complice anche la chiusura delle scuole, ma il traffico tenderà ad intensificarsi su tutta la rete stradale e autostradale per l'approssimarsi delle festività pasquali.

Traffico, blocco dei mezzi pesanti

Oggi venerdì 30 marzo dalle 14 e fino alle 22 vige il divieto di transito per i mezzi pesanti. Il blocco dei veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezzo (anche se scarichi) è in vigore anche per la giornata di domani sabato 31 Marzo 2018 dalle ore 9 alle ore 16.

A Pasquetta traffico anche in città

Secondo le previsioni di traffico la viabilità sarà congestionata anche nei centri urbani, in particolare a Roma e Milano che vengono classificate per oggi Venerdì Santo e Pasquetta da 'bollino nero'.

A Roma e Milano è previsto il picco di traffico nelle giornate di oggi, Venerdì Santo, e nel lunedì di Pasquetta.

Bollino nero Roma e Milano, caos anche a Firenze, Napoli, Torino e Palermo

Stando ai numeri forniti dalla popolare applicazione per evitare il traffico Waze, la giornata di Pasquetta sarà da bollino nero non solo per le metropoli di Roma e Milano, ma anche per altre città: Firenze, Napoli, Torino e Palermo in primis.

Che tempo farà a Pasqua

Che tempo farà a Pasqua? Le previsioni meteo a cura dell'Aeronautica Militare indicano per Sabato 31 marzo maltempo al centro-nord con rovesci e neve sulle aree alpine, specie sul levante ligure, sui rilievi del Triveneto, del Friuli Venezia Giulia e Appennino toscano. In serata attenuazione delle precipitazioni al nord-ovest e al centro, ma rovesci su Molise e Campania .

Le previsioni meteo per Domenica 1 aprile indicano al mattino annuvolamenti sulle aree alpine, triveneto e sulle regioni centromeridionali tirreniche, con fenomeni nevosi sui rilievi alpini, dell'Appennino abruzzese e temporali sulle regioni tirreniche centromeridionali. Dal pomeriggio miglioramento ovunque.

Traffico in diretta su strade e autostrade

Traffico in diretta su strade e autostrade con le segnalazioni del servizio Cciss del ministero dei trasporti.

Tweets by CCISS_Ministero

Attenzione ai cantieri in corso