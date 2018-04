Traffico Pasquetta, code e rallentamenti su strade e autostrade: tutti gli aggiornamenti

Sono circa 11 milioni gli italiani che hanno approfittato della bella giornata di sole per una Pasquetta all'aria aperta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che è segnalato come molto intenso sulle autostrade e strade extraurbane italiane, e così sarà fino a tarda sera. Stasera e domani mattina bollino rosso sulle strade per i rientri dalle vacanze o dalle piccole gite fuori porta del periodo pasquale. Soprattutto verso le grandi città.



Viabilità Italia, il centro di coordinamento istituito presso il ministero dell'Interno, ha infatti identificato le finestre a maggior incremento della circolazione stradale: in fase di rientro verso i grandi centri urbani lunedì 2 aprile (lunedì dell`Angelo) e, soprattutto, martedì 3 aprile.

In conseguenza è previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti, anche per la prima parte della giornata di martedì.

Infatti, il calendario 2018 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nei giorni festivi per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate prescrive le seguenti fasce di divieto: dalle 9 alle 22 di lunedì 2 aprile; dalle 9 alle 14 di martedì 3 aprile.

Traffico Pasquetta aggiornamenti

Difficile è la situazione nel nodo di Roma Nord, da Settebagni verso il bivio diramazione per l'accesso all'A1 e al GRA: ci sono 6 km di coda. Sono invece 4 i km di coda in A1 tra Magliano sabina e Attigliano; criticità all'uscita di Orte provenendo da nord. Sempre nell'area romana, traffico molto intenso e code sulla A12 Roma-Civitavecchia all'altezza di Torrimpietra verso l'accesso alla statale 1 Aurelia.

10 km di coda sulla A1

Più a sud non va molto meglio. Quasi 10 km di coda in direzione Napoli sono segnalati in A1 tra Acerra-Afragola ed il bivio con la A3 Napoli-Salerno, di conseguenza per il traffico diretto a Salerno si consiglia di utilizzare la A30 Caserta-Salerno mentre per il traffico diretto a Napoli citta" si consiglia di seguire le indicazioni per la Tangenziale del capoluogo partenopeo. Traffico intenso anche sulla A30 verso la costiera amalfitana. Inoltre, sulla A16 Napoli-Canosa coda di 1 km tra Pomigliano e Napoli est verso Canosa; 1 km di coda tra Avellino Ovest ed Avellino est verso Canosa, e 2 km tra Avellino Est e Benevento 2 km verso Canosa.

Per quel che riguarda il nord si segnalano code per traffico intenso in A4 Milano-Brescia: 2 km alla Barriera di Milano est verso Brescia; 2 km anche tra Dalmine e Bergamo verso Brescia. In A8 Milano-Varese tra Castellanza e la diramazione Gallarate-Gattico verso Varese.

Poi rallentamenti anche in A1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci ed il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna; in A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze ovest e Lucca Est verso Pisa. Poi in A14 Bologna-Taranto si segnala 1 km di coda tra Pesaro e Cattolica verso Bologna; code tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Taranto; tra Ortona e Lanciano verso Taranto; tra Lanciano e Val di Sangro sono 2 i km di coda verso Taranto, mentre tra Poggio Imperiale e Termoli 1 km di coda verso Pescara.

A10 e A22: rallentamenti e disagi

In A10 Genova-ventimiglia code tra Albenga e Vado Ligure, disagi aggravati anche da un incidente; code inoltre sulla Firenze Mare tra il capoluogo toscano e Lucca. Si segnalano code anche sulla rete non gestita da Autostrade per l'Italia: in A6 Torino-Savona code in uscita a Carmagnola direzione la città ligure; in A22 Brennero-Modena traffico rallentato tra il nodo A22/A4 Torino-Trieste e Affi in direzione confine italiano; traffico rallentato tra trento Nord e Affi in direzione Modena. Sulla A24 Roma-Teramo traffico rallentato in direzione del mare abruzzese; code in uscita a San Gabriele-Colledara. Code anche sulla A25 Torano-Pescara, in area Scafa, Cocullo, Bussi

Rallentamenti e code per traffico intenso si registrano dalla tarda mattinata sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige. I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da Bressanone a Vipiteno, in direzione nord. Le previsioni dell'Autobrennero del resto segnalavano per la giornata di oggi bollino rosso sia alla mattina che al pomeriggio in direzione sud e rosso anche in direzione nord alla mattina.