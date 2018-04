Lo Stato ha trattato con la Mafia per fermare le bombe: i protagonisti del "grande ricatto"

La trattativa Stato Mafia non solo c'è stata ma ora dopo 5 anni di processo ha anche nomi e cognomi dei protagonisti: ad intavolare una sorta di mediazione tra gli uomini delle istituzioni ed esponenti della malavita di Cosa Nostra sono stati alti esponenti in rappresentanza del Governo e della cosca mafiosa dei Corleonesi. Lo ha stabilito la sentenza del processo Stato Mafia pronunciata oggi al Tribunale di Palermo che mette un primo punto fermo sulla terribile stagione del 1992-1993, insanguinata dalle stragi Falcone e Borsellino e poi dagli attentati di Roma, Milano e Firenze.

"Questo processo è dedicato a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e a tutte le vittime della mafia" ha detto il pm Vittorio Teresi. La sentenza conferma la tesi principale dell'accusa, che ha riguardato il ricatto della mafia allo Stato a cui si sono piegati alcuni elementi delle istituzioni e che ha visto riconoscere benefici alla mafia.

Dopo quasi 5 giorni di Camera di consiglio è arrivato il verdetto della Corte d’assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto per la sentenza nel processo sulla cosidetta "Trattativa Stato Mafia". Erano nove in tutto, dieci con il boss Totò Riina morto lo scorso novembre, gli imputati del processo.

Condannato a 12 anni l'ex generale Mario Mori. I pubblici ministeri Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi avevano chiesto 15 anni.

"Aspettiamo di leggere le motivazioni. Possiamo sperare che in appello ci sarà un giudizio perché questo è stato un pregiudizio - commenta l'avvocato Basilio Milio, legale dell'ex generale dei carabinieri Mario Mori - Questo processo è stato caratterizzato dalla mancata ammissione di tante prove da noi presentate. La prova del nove? Non sono stati ammessi oltre 200 documenti alla difesa e venti testimoni, tra i quali magistrati magistrati come la dottoressa Boccassini, il dottor Di Pietro e il dottor Ayala".

Condannato anche l'ex generale Antonio Subranni, 8 anni per l'ex colonnello Giuseppe De Donno.

Condannato a 12 anni l'ex senatore Marcello Dell'Utri. "Una sentenza inaspettata - ha detto Giuseppe Di Peri, avvocato di Marcello Dell'Utri - C'è un periodo nel quale Dell'Utri è stato assolto, che sembrerebbe quello precedente al governo Berlusconi, e un altro in cui ha riportato una condanna estremamente".

Condannato anche il testimone chiave del processo, Massimo Ciancimino, accusato di calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni Di Gennaro: la procura ha chiesto 5 anni, la corte lo ha condannato ad 8 anni. Ciancimino è assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Condannato a 28 anni per il boss Leoluca Bagarella: per il cognato di Totò Riina l'accusa aveva chiesto una condanna a 16 anni.

Assolto l'ex ministro Nicola Mancino: era accusato di falsa testimonianza, la procura aveva chiesto una condanna a 6 anni.

Prescrizione per il pentito Giovanni Brusca accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

Dodici gli anni di reclusione che erano stati chiesti per Antonino Cinà, assolto dalla Corte.

Che cos'è la Trattativa Stato Mafia

Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo si è chiuso oggi il primo capitolo di uno dei processi più controversi degli ultimi anni. Le indagini dei pm hanno attraversato oltre quattro decenni di storia italiana, in un percorso che in cui il biennio stragista del 1992-94 ha rappresentato uno spartiacque. Un processo che nel 2012 ha sfiorato anche i saloni del Quirinale, quando furono registrate quattro telefonate tra Nicola Mancino e l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che decise di sollevare un conflitto d'attribuzione di poteri davanti alla corte Costituzionale, con la Consulta che ordinò record la distruzione di quelle intercettazioni.

Il processo per la Trattativa Stato Mafia era iniziato il 27 maggio 2013, in questi 5 anni sono state celebrate oltre 200 udienze, ed ascoltati centinaia i testi. Sul banco degli imputati, dopo la morte di Totò Riina lo scorso 17 novembre, erano rimasti i boss mafiosi Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Antonino Cinà; quindi gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno; Massimo Ciancimino, l'ex senatore di FI Marcello Dell'Utri e l'ex ministro Nicola Mancino che deve rispondere di falsa testimonianza. Per Ciancimino, invece, l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Tutti gli altri imputati sono accusati di violenza a Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato.

Secondo l'accusa, confermata in parte oggi in primo grado, gli imputati avrebbero dato vita ad una trattativa tra Cosa nostra e parti delle istituzioni atta a porre fine agli attentati e le stragi del biennio 1992-94, e cedere alle richieste da parte della criminalità organizzata con l'ammorbidimento del carcere duro per i mafiosi.

I protagonisti nel 1992 sono i carabinieri del Ros che avrebbero avviato una prima trattativa con l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, che avrebbe consegnato loro un ‘papello’ con le richieste di Totò Riina per fermare le stragi". Un mese dopo la morte di Falcone, l'allora capitano De Donno avrebbe chiesto una "copertura politica" per l'operazione Ciancimino.

Dopo l'arresto di Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, i boss avrebbero avviato una seconda Trattativa, con altri referenti, Bernardo Provenzano e Marcello Dell'Utri. Mentre le bombe mafiose esplodevano fra Roma, Milano e Firenze, un altro ricatto di Cosa nostra per provare a ottenere benefici.

Le stragi di Mafia del 1990