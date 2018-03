Trenitalia, Italo e Trenord: tutti i treni cancellati oggi 1° marzo 2018

Tra cancellazioni e ritardi sarà un giovedì nero per chi viaggia in treno. A causa del maltempo Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha attivato lo stato di emergenza grave su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Stato di emergenza anche in Friuli Venezia Giulia e Lazio.

Per la giornata di oggi, 1° marzo 2018, è prevista la circolazione dell’80% dei treni alta velocità sulla direttrice Milano - Roma - Napoli, ma non sono da escludersi ritardi e nuove cancellazioni a causa della neve e il gelo. Sulla trasversale padana, Torino - Milano - Venezia e lungo la direttrice tirrenica nord, Genova - Roma, è prevista la circolazione del 90% delle corse a lunga percorrenza, del 70% tra Genova e Milano.

Trasporto regionale, i treni soppressi

Per il trasporto regionale, rimodulata la circolazione dei treni secondo queste percentuali: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio: 70%; Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana: 50%; su tutte le altre regioni non sono previste riduzioni dell’offerta di treni. Per quanto riguarda Trenord RFI ha comunicato che "stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio", domani 1 marzo sarà attivato lo "Stato di emergenza grave previsto nei Piani neve e gelo". La decisione di RFI – si legge sul sito di Trenord - comporterà una riduzione di circa il 30% dell'offerta commerciale del servizio ferroviario regionale programmato in Lombardia.

Per aggiornamenti e informazioni sui treni cancellati e altri possibili disagi vi invitiamo a consultare i siti di Trenitalia e Trenord.

Treni a lunga percorrenza

Ecco nel dettaglio quali sono i treni a lunga percorrenza soppressi per quanto riguarda Trenitalia.

TRENO PROVENIENZA ORA PART. DESTINAZIONE ORA ARR. PROVVEDIMENTI 139/140 VENTIMIGLIA 9.12 MILANO CENTRALE 12.50 CANCELLATO 141/142 MILANO CENTRALE 7.10 VENTIMIGLIA 10.54 CANCELLATO 295 (NOTTE 1/2) TARVISIO BOSCOVERDE 1.35 ROMA TERMINI 9.22 CANCELLATO da Bologna a Roma 503 TORINO PORTA NUOVA 6.05 GENOVA PIAZZA PRINCIPE 8.03 CANCELLATO 504 GENOVA PIAZZA PRINCIPE 9.24 TORINO PORTA NUOVA 11.10 CANCELLATO 581 FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 5.45 ROMA TERMINI 8.20 CANCELLATO 582 SALERNO 5.28 ROMA TERMINI 8.34 CANCELLATO 590 NAPOLI CENTRALE 10.31 MILANO CENTRALE 19.17 CANCELLATO 591 ROMA TERMINI 17.26 SALERNO 20.27 CANCELLATO 597 MILANO CENTRALE 14.48 NAPOLI CENTRALE 23.29 CANCELLATO 598 ROMA TERMINI 18.12 FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 21.20 CANCELLATO 652 LA SPEZIA CENTRALE 4.59 MILANO CENTRALE 8.23 CANCELLATO 655/656 VENTIMIGLIA 4.51 MILANO CENTRALE 9.00 CANCELLATO 687 MILANO CENTRALE 21.10 LA SPEZIA CENTRALE 0.18 CANCELLATO 689/690 MILANO CENTRALE 20.00 VENTIMIGLIA 23.56 CANCELLATO 721 MESSINA CENTRALE 15.55 SIRACUSA 18.29 CANCELLATO 722 SIRACUSA 7.32 MESSINA CENTRALE 9.56 CANCELLATO 723 ROMA TERMINI 7.26 PALERMO CENTRALE 19.10 CANCELLATO 728 PALERMO CENTRALE 7.00 ROMA TERMINI 18.34 CANCELLATO 1562 LIVORNO CENTRALE 6.22 MILANO CENTRALE 10.55 CANCELLATO 1579 MILANO CENTRALE 18.05 LIVORNO CENTRALE 22.37 CANCELLATO 8511 VERONA PORTA NUOVA 11.52 ROMA TERMINI 14.50 CANCELLATO 8518 ROMA TERMINI 14.45 VERONA PORTA NUOVA 17.37 CANCELLATO 8666 ROMA TERMINI 11.57 GENOVA PIAZZA PRINCIPE 16.58 CANCELLATO 8677/8678/8679 GENOVA PIAZZA PRINCIPE 18.52 ROMA TERMINI 22.59 CANCELLATO 8878 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 14.57 ROMA TERMINI 21.24 CANCELLATO 9414 NAPOLI CENTRALE 8.30 VENEZIA S.LUCIA 13.35 CANCELLATO 9437 VENEZIA S.LUCIA 14.35 NAPOLI CENTRALE 19.40 CANCELLATO 9501 MILANO CENTRALE 5.00 NAPOLI CENTRALE 9.55 CANCELLATO 9507 MILANO CENTRALE 5.42 ROMA TERMINI 10.10 CANCELLATO 9520 NAPOLI CENTRALE 9.00 MILANO CENTRALE 13.40 CANCELLATO 9537 MILANO CENTRALE 14.20 NAPOLI CENTRALE 19.03 CANCELLATO 9560 ROMA TERMINI 19.35 MILANO CENTRALE 23.45 CANCELLATO 9600 ROMA TERMINI 6.00 TORINO PORTA NUOVA 10.05 CANCELLATO 9608 NAPOLI CENTRALE 6.10 MILANO CENTRALE 10.29 CANCELLATO 9609 MILANO CENTRALE 7.30 NAPOLI CENTRALE 11.50 CANCELLATO 9611 MILANO CENTRALE 8.00 ROMA TERMINI 10.55 CANCELLATO 9615 TORINO PORTA NUOVA 7.50 ROMA TERMINI 11.59 CANCELLATO 9618 NAPOLI CENTRALE 8.40 MILANO CENTRALE 12.55 CANCELLATO 9625 MILANO CENTRALE 11.30 NAPOLI CENTRALE 15.52 CANCELLATO 9626 ROMA TERMINI 12.00 MILANO CENTRALE 14.55 CANCELLATO 9635 MILANO CENTRALE 14.00 NAPOLI CENTRALE 18.18 CANCELLATO 9638 ROMA TERMINI 15.00 TORINO PORTA NUOVA 19.05 CANCELLATO 9644 NAPOLI CENTRALE 15.05 MILANO CENTRALE 19.29 CANCELLATO 9646 NAPOLI CENTRALE 15.42 TORINO PORTA NUOVA 21.10 CANCELLATO 9652 NAPOLI CENTRALE 17.10 MILANO CENTRALE 21.29 CANCELLATO 9655 TORINO PORTA NUOVA 17.50 NAPOLI CENTRALE 23.20 CANCELLATO 9705 MILANO CENTRALE 7.15 VENEZIA S.LUCIA 9.40 CANCELLATO 9708 VENEZIA S.LUCIA 7.20 MILANO CENTRALE 9.45 CANCELLATO 9724 VENEZIA S.LUCIA 10.50 MILANO CENTRALE 13.15 CANCELLATO 9749 MILANO CENTRALE 17.45 VENEZIA S.LUCIA 20.10 CANCELLATO 35494/35493/35492 ROMA TERMINI 18.58 TARVISIO BOSCOVERDE 2.45 CANCELLATO da Roma a Bologna

L'azienda ha inoltre comunicato che nel caso di cancellazione del proprio treno assicurerà il rimborso intergrale del biglietto (come fare).

Italo, tutti i treni cancellati

Italo comunica invece che “su richiesta del Gestore dell’ Infrastruttura RFI – Rete Ferroviaria Italiana, i seguenti treni, previsti in circolazione per la giornata di giovedì 1 Marzo 2018, saranno cancellati: 9955; 9935; 9928; 9904; 9969; 9967; 9973; 9988; 9962; 9976; 8907; 8902”.



Per concordare una nuova soluzione di viaggio o chiedere rimborso, è possibile contattare Pronto Italo al numero 060708. Per aggiornamenti consultare il sito di Italo.

