Treni, caos nel giorno delle partenze pre Pasqua: ritardi e corse cancellate

Treni, caos e ritardi oggi venerdì 30 marzo, proprio nel giorno del grande esodo pre festività pasquali. I disagi principali per pendolari e viaggiatori si registrano a Roma e a Milano. Un guasto tecnico, riporta RomaToday, ha causato ritardi fino ad un'ora alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: "Dalle 10.50 la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma è rallentato per un inconveniente tecnico a Termini. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti". Disagi per i pendolari che si stanno spostando nel giorno di Venerdì Santo in vista della festività pasquali. I ritardi più consistenti riguardano le tratte regionali FL4, FL5, FL6, FL7 e FL8 che hanno subìto anche cancellazioni.

E gli utenti si sfogano sui social network. Il guasto, come comunica Rfi, è stato risolto intorno alle 12 dagli operai che hanno lavorato. "Traffico in graduale ripresa sulle linee Alta Velocità. Per effetto dell'anormalità appena conclusa i treni potranno subire ritardi fino a 60 minuti e deviazioni di percorso - comunica la società di trasporti -. Permangono i rallentamenti, con ritardi e riprogrammazione del servizio ferroviario, per i convogli in viaggio sulle linee Roma Termini – Cassino/Formia/Grosseto/Viterbo/Sulmona".

Situazione complicata anche a Milano. La stazione di Sesto San Giovanni è stata chiusa per un allarme bomba. Venerdì mattina, tra le 9 e le 9.40 circa, la stazione è stata evacuata dalle forze dell'ordine. Caos per i treni Trenord e per tutti i convogli di passaggio, così come per la linea rossa della metropolitana milanese. Sarebbe stato un incaricato delle pulizie a lanciare l'allarme, dopo aver sentito dei bip sospetti provenire da un cestino. Gli artificieri hanno poi controllato ed escluso la presenza di materiale esplosivo, pare si trattasse di un innocuo dispositivo elettronico gettato via. Trenord ha informato i passeggeri con una nota: "A causa dell'intervento delle autorità per accertamenti di sicurezza nella stazione di Sesto San Giovanni la circolazione è momentaneamente sospesa". Una volta terminata l'emergenza la circolazione dei treni è ripresa. "La circolazione riprende gradualmente con ritardi medi di 30 minuti e possibili variazioni", ha scritto l'azienda sul proprio sito.

Finalmente tre giorni di vacanza, arrivi in stazione e la situazione è questa! I treni non partono e non arrivano, guasto alla stazione Termini! Che paese pic.twitter.com/keETzsJckf — Ciro Fragante (@cifra73) 30 marzo 2018





⚠️ #M1: sospesa tra Sesto Marelli e Sesto FS (intervento delle Autorità di pubblica sicurezza a Sesto FS). Bus sostitutivi nella tratta sospesa. Rallentamenti sul resto della linea. — ATM (@atm_informa) 30 marzo 2018