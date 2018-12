Treni in ritardo: in tilt l'alta velocità Roma-Napoli

Treni in tilt sulla linea alta velocità Roma - Napoli: i treni viaggiano con ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 120 minuti. Previsti indennizzi per i ritardi subiti.

Come spiega in una nota Rfi i problemi sono iniziati alle 16 quando i tecnici delle ferrovie hanno registrato un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario.

Treni in ritardo: guasto sulla Roma-Napoli

Come spiegano le Ferrovie per riparare il guasto sono al lavoro 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. I treni alta velocità in partenza da Roma e Napoli sono istradati su percorsi alternativi, via Cassino e via Formia, con ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 120 minuti. Possibili ripercussioni anche per i treni regionali e Intercity e sulle linee FL6, Roma – Cassino, e FL7, Roma – Formia, con ritardi fino a 20 minuti e riprogrammazione del servizio ferroviario.

Sono stati attivati servizi straordinari di assistenza da parte di Trenitalia con vele e desk nelle stazioni di Roma e Napoli. Una mail informativa è stata inviata a oltre 3mila clienti a bordo delle Frecce interessate dai problemi di circolazione in corso.

Treni in ritardo