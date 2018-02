Treni in ritardo anche di 3 ore: neve e ghiaccio, Trenitalia e Italo rimborsano i pendolari

Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentate a causa del maltempo: sul nodo ferroviario di Roma i treni registrano ritardi fino ad oltre 3 ore. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l'attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide.

Treni in ritardo, rimborso pendolari

I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso integrale del biglietto.

A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, anziché l'indennità del 50% prevista dalle normative europee.

Rimborsi Trenitalia e Italo

Italo ha predisposto rimborsi e indennizzi per i passeggeri che hanno subito ritardi o disservizi a causa del maltempo. La compagnia di trasporto ferroviario lo comunica in una nota in cui spiega:

"A fronte dei pesanti ritardi della giornata odierna dovuti, secondo quanto comunicato da Rfi, al blocco di alcuni scambi nel nodo di Roma per avverse condizioni climatiche abbiamo predisposto rimborsi ed indennizzi per i viaggiatori coinvolti. Dispiaciuti per i disagi subiti stiamo provvedendo ad avvisare tempestivamente tutti i passeggeri attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali"

Maltempo e neve, la situazione sulle ferrovie

Di seguito il dettaglio dei provvedimenti adottati in seguito all'attivazione del piano di emergenza neve e gelo e la situazione della circolazione che si presenta notevolmente rallentata sul nodo di Roma con ritardi fino ad oltre 3 ore.

Alta velocità: la circolazione è rallentata, con ritardi medi di 150 minuti in entrambe le direzioni. I treni alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini.

"A causa del persistere dell'emergenza meteo, per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina". A renderlo noto è Rete ferroviaria italiana.

Intercity: disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma.

Trasporto locale su Roma:

Roma-Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express riprendono dalle 14 circa con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni 2 ore.

FL2 Roma-Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 20 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini.

FL3 Roma-Viterbo: circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 120 minuti.

FL4 Roma-Castelli: tutti i treni partono e arrivano a Ciampino, con ritardi fino a 30 minuti.

FL5 Roma-Civitavecchia: al momento circolazione rallentata per un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Palidoro e Ladispoli, ritardi medi di 60 minuti.

FL6 Roma-Cassino: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 200 minuti. Cancellati i servizi da/per Frosinone e Colleferro.

FL7 Roma-Formia: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 180 minuti.

FL8 Roma-Nettuno: i servizi da/per Nettuno vengono attestati a Campoleone. Circolazione rallentata con ritardi fino a 200 minuti.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l'account @FSnews_it.

"Alle 11 sono arrivato alla stazione Termini per prendere il treno per Ferrara. Sono le 16.40 e siamo fermi a Firenze, ma sono fiducioso che prima o poi ripartirà". Lo scrive sui social Dario Franceschini, ministro del Turismo e Beni Culturali.