Trenitalia, i treni cancellati oggi 2 marzo 2018

Non sarà una giornata di passione per chi viaggia sui treni, ma anche oggi non mancheranno i disagi. Trenitalia comunica che sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia la circolazione è sospesa a causa del ghiaccio sulle linee di alimentazione dei treni.

Trenitalia assicura comunque che l’offerta dei treni ad alta velocità sarà garantita al 100%. Inoltre "in Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori".

Treni a lunga percorrenza

Ecco i treni cancellati oggi 2 marzo 2018

TRENO PROVENIENZA ORA PART. DESTINAZIONE ORA ARR. PROVVEDIMENTI 652 LA SPEZIA CENTRALE 04:59 MILANO CENTRALE 08:23 CANCELLATO 687 MILANO CENTRALE 21:10 LA SPEZIA CENTRALE 00:18 CANCELLATO 722 SIRACUSA 07:32 MESSINA CENTRALE 09:56 CANCELLATO 728 PALERMO CENTRALE 07:00 ROMA TERMINI 18:34 CANCELLATO 1570 LIVORNO CENTRALE 11:22 MILANO CENTRALE 15:50 CANCELLATO

Trasporto Regionale

Per quanto riguarda i treni regionali vi rimandiamo a questo link dove sono indicati, regione per regione, i treni che hanno subito delle cancellazioni.

Ricordiamo che chi si è visto cancellare il proprio treno nei giorni del 26, 27, 28 febbraio e 1° marzo ha diritto al rimborso integrale del biglietto. Per aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria rimandiamo al sito di Trenitalia dove nella sezione dedicata sarà anche possibile compilare l'apposito form per ottenere il rimborso del biglietto.