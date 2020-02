Treno deragliato a 290 chilometri orari, aperta un'inchiesta: dubbi su uno "scambio aperto"

Che cosa ha causato il deragliamento del treno? Potrebbe essere stato uno scambio lasciato inavvertitamente aperto a causare l'incidente ferroviario che ha coinvolto un treno Frecciarossa oggi nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe una delle varie ipotesi all'attenzione della Polizia Ferroviaria impegnata in controlli minuziosi per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui hanno trovato la morte due macchinisti di Trenitalia.

In particolare, l'aver ritrovato nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo l'incidente lo scambio aperto potrebbe far pensare che non sia stato sbloccato dopo i lavori di manutenzione fatti la notte scorsa sulla linea alta velocità, causando dunque lo svio della motrice e il deragliamento del treno 9595 partito da Milano e diretto a Salerno.

Lo scambio aperto al centro della indagine della Polfer sull'incidente ferroviario di Lodi (Foto Adnkronos)

Il sopralluogo sul luogo dell'incidente è stato coordinato dal pubblico ministero Giulia Aragno: proseguono i rilievi della Polfer e delle altre forze dell'ordine impegnate a ricostruire le cause di quanto accaduto. Nel pomeriggio, alle 16, è prevista una conferenza in procura a Lodi.

Secondo quanto trapelato sembra che lungo la linea dell'alta velocità tra Milano e Bologna, alcune ore prima dell'incidente, siano stati svolti lavori di manutenzione. Il fatto è stato reso noto dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha detto di averlo appreso dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti.

Nello specifico pare sia stato sostituito un deviatoio, uno dei pezzi che compongono uno scambio. Rfi, interpellata da MilanoToday, non ha confermato che sulla tratta siano stati effettuati lavori di manutenzione.

Treno deragliato: tutto quello che sappiamo fino ad adesso

Quello che si sa fino ad ora è che il treno 9595 viaggiava a circa 290 chilometri all'ora quando la motrice è uscita dai binari staccandosi dal resto del treno per poi urtare un carrello merci presente su un binario parallelo, e percorree altri 300 o 400 metri fino a schiantarsi contro un casotto delle Ferrovie dello Stato.

Dopo lo svio della motrice la carrozza numero è deragliata ribaltandosi su un fianco mentre tutte le altre carrozze sono uscite dai binari. La procura di Lodi, che ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio definitivo del deragliamento del treno alta velocità Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, in località Cascina Griona, è di due persone decedute e 31 feriti di cui quattro ricoverati in codice giallo. Nessuno sarebbe grave e all'arrivo dei soccorsi erano già usciti dal treno con le loro gambe. Per fortuna dato l'orario della corsa sul treno non c'erano molte persone.

Sulla prima carrozza c'era un solo passeggero, due nella seconda e uno sulla terza, ha spiegato il prefetto di Lodi, Marcello Cardona. Lui stesso ha detto: "Poteva essere una carneficina".

Il Frecciarossa deragliato è un Etr400 consegnato il 16 novembre 2015, era composto da otto carrozze, è lungo 202 metri per una capienza massima di 457 posti a sedere.

Soccorsi inutili invece per i due macchinisti: i vigili del fuoco hanno trovato i loro corpi fuori sbalzati dall'impatto fuori dal treno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'area dell'incidente vista dal drone dei Vigili del Fuoco