Treno deragliato a Pioltello, Trenord twitta: "Inconveniente tecnico". Rabbia sui social

Un convoglio carico di pendolari che deraglia, almeno tre morti e centinaia di feriti che nella durezza del linguaggio burocratico diventa un "inconveniente tecnico ad un treno".

Le parole scelte alle 8.09 di questa mattina su Twitter da Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto regionale in Lombardia, hanno sollevato la protesta sui social.

Il tweet non specificava la portata di quanto accaduto, ma serviva solo a informare su disagi e problemi alla circolazione sulla linea. Il presidente di Fnm Andrea Gibelli, commentando proprio il tweet ufficiale di Trenord, ha dichiarato a Mattino 5: “Probabilmente non avevamo informazioni sufficienti, non eravamo in condizioni di indicare le cause. Accerterò chi ha fatto questa comunicazione”.

"L'incoveniente tecnico è il vostro linguaggio disumano", risponde un utente, mentre un'altra commenta amaramente postando un'immagine delle carrozze distrutte e i feriti a terra.