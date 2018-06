Treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello

Un treno regionale passa sui binari, ma le sbarre del passaggio a livello restano aperte. E' successo a Borgone di Susa, in provincia di Torino, come documentato dal video pubblicato da un automobilista e ripreso da TgCom.

Appena pochi giorni fa l'incidente di Caluso, sempre in provincia di Torino, con un regionale che ha travolto un tir bloccato tra le sbarre: nello scontro erano morte due persone, il macchinista del treno e l'autista della scorta del mezzo pesante, e in 23 erano rimati feriti.

Nel caso di Borgone, Trenitalia precisa che non ci sono stati rischi per le persone. Il macchinista ha ricevuto la segnalazione di un guasto al passaggio a livello, ha rallentato e ha fermato prima del passaggio a livello, ripartendo a velocità ridottissima e solo dopo aver attivato l'avvisatore acustico ed essersi assicurato che non ci fosse alcun tipo di rischio.

Il video pubblicato su Facebook a un automobilista: