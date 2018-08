“Zingari scendete, avete rotto”: chi è la responsabile dell'annuncio shock

“I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i cogl...”: parole forti, che adesso hanno anche un volto e un nome. Una voce femminile, che per queste frasi potrebbe rischiare il posto di lavoro.

Trenord ha individuato l'autrice dell'annuncio shock contro "zingari" e "molestatori" sul treno Milano-Mantova. A parlare attraverso gli altoparlanti di bordo, stando all'indagine interna della società, era stata proprio la capotreno del regionale 2653.

A denunciare l'accaduto, martedì pomeriggio, era stato uno dei passeggeri: il ricercatore del San Raffaele, Raffaele Ariano. Verso le 12.50, quando il convoglio aveva lasciato da circa mezz'ora la stazione Centrale di Milano, nel treno era stato letto un annuncio decisamente inaspettato.

L'annuncio era stato sentito distintamente dai passeggeri, tanto che molti di loro avevano chiesto spiegazioni a Trenord sui social. E la stessa azienda aveva subito risposto annunciando un'indagine interna e ringraziando "il cliente per la pronta segnalazione" perché "quanto riportato è grave e inqualificabile". A indagine conclusa la società ha individuato la capotreno come la responsabile dell'annuncio e ora sta studiando i provvedimenti da adottare, che potrebbero portare anche al licenziamento.

E proprio il licenziamento era stata la pena per Giordano Stagnati, il capotreno venticinquenne di Cremona che lo scorso 23 settembre era rimasto coinvolto in una rissa con un ventitreenne senegalese che viaggiava senza biglietto su un treno Brescia-Cremona. Il dipendente Trenord - come aveva mostrato un video girato a bordo - aveva sferrato un morso al braccio del "rivale" e gli aveva urlato "negro di merda".

La notizia su MilanoToday