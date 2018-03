Violenta tromba d'aria si abbatte sul Casertano: otto feriti, uno è grave

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta ieri sera su alcuni comuni della provincia di Caserta: otto feriti, uno è in gravi condizioni.

La violenta grandinata prima, poi un boato ha squarciato la tranquillità dei comuni che insistono nelle vicinanze del capoluogo. Erano quasi le 19. Il vento fortissimo ha causato danni ingenti. Tra le segnalazioni dei lettori di CasertaNews problemi legati alla pubblica illuminazione che si è interrotta in molte strade cittadine, lasciate completamente al buio.

Tromba d'aria nel Casertano

Il comune più colpito è San Nicola la Strada con danni a veicoli e abitazioni. Al Parco "La Speranzas" sono volate via le caldaie e anche la parete esterna di un palazzo. Purtroppo ci sono almeno otto feriti. La tromba d'aria si è abbattuta anche su Maddaloni e Marcianise. Blackout anche a Recale a causa del maltempo, ma i problemi maggiori sono legati a scuole e case. Danni ad alcune abitazioni a Capodrise dove si è verificato un incidente con due auto che si sono capovolte nella zona del cimitero finendo fuori strada.

Feriti

I feriti sono residenti soprattutto a San Nicola la Strada: sarebbero stati sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d'aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali. Sette avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e contusioni, mentre è in gravi condizioni all'ospedale di Caserta un giovane di 19 anni, straniero, che era all'interno di una roulotte a Marcianise quando il vento ha investito in pieno il mezzo.

Disagi anche in autostrada, soprattutto nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, a causa dei detriti delle auto che sono piovuti sulle auto.

