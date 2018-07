"La tromba d'aria ha scoperchiato il tetto del nostro hotel. È stato impressionante"

BOLOGNA - "Stavo chiudendo le finestre al primo piano quando improvvisamente una tromba d’aria ci ha scoperchiato più della metà del tetto. È stato impressionante. Non certo una passeggiata".

A raccontare quanto successo ieri nell’hotel Boni a Molinella finito al centro della tempesta che si è abbattuta sul territorio è Barbara, la figlia del titolare della struttura. La donna era al primo piano intenta a chiudere ogni porta e finestra quando ha sentito un rumore fortissimo: "È stato un attimo - racconta - e parte del tetto è volato via. Senza contare che abbiamo un piano completamente allagato".

Fortunatamente in quella parte di albergo, in quel momento, non c’era nessuno. Le persone che alloggiavano nella struttura erano tutte fuori e i nuovi ospiti erano attesi in serata : "Ci siamo messi subito in sicurezza - sottolinea la donna- e poi abbiamo provveduto a spostare le persone che alloggiavano nel nostro albergo in un’altra struttura. Non c’e molto da raccontare, è durato tutto pochissimo e i danni sono ben visibili. Non so ancora a quanto ammontano i danni, credo però siamo ingenti ma attendiamo oggi pomeriggio i vigli del fuoco che faranno una perizia".

Una tromba d’aria che oltre a spazzare via il tetto dell’albergo ha fatto cadere numerosi alberi, tra cui uno su un’auto a Molinella, creando numerosi disagi alla circolazione. Diversi i danni e i disagi registrati anche nel resto della provincia bolognese.

La notizia su BolognaToday

Il nubifragio che ha colpito il Bolognese | Video