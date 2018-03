Tromba d'aria a Caserta, le voci dall'apocalisse: "Ha spazzato via tutto, è un disastro"

Una violenta tromba d'aria ha investito ieri sera diversi comuni nelle vicinanze di Caserta, provocando otto feriti, di cui uno grave, e ingenti danni. La pioggia e il vento forte si sono abbattuti in particolare su San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise e San Tammaro, creando forti disagi alla circolazione, anche sull'autostrada A1.

"Sono stati momenti incredibili - racconta a CasertaNews chi ha visto avvicinarsi quella furia - Abbiamo avuto paura di morire". La forte grandinata, i continui e ripetuti blackout ad anticipare quella che è sembrata essere un'apocalisse, poi un forte, tremendo boato. Le caldaie che si staccano dalle pareti, i muri delle case che crollano, i camion che si ribaltano, le tettoie che vengono sradicate.

Tromba d'aria a Caserta: i danni e i soccorsi

Tra le zone più colpite c'è quella di viale Carlo III e di parco Sant'Antonio a San Nicola la Strada. "E' un disastro", dicono amaramente i residenti. Ora vigili del fuoco, con 7 squadre impegnate, mezzi di soccorso, carabinieri e polizia sono al lavoro. E' iniziata la conta dei danni ed il bilancio, per ora soltanto parziale, non è di certo positivo. Secondo gli esperti, il tornado che ha travolto la provincia di Caserta era di intensità F2 della scala Fujita (la scala per misurare l'intensità di un tornado basata sul danno che causa sulle cose) spirato tra i 200 ed i 250 chilometri orari.

Alberi cadono sul tetto della scuola a San Nicola la Strada

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tromba d'aria a San Nicola la Strada, Recale, Capodrise, Marcianise e San Marco Evangelista

Una furia che ha terrorizzato i comuni intorno al capoluogo, in particolare San Nicola la Strada, Recale, Capodrise, Marcianise e San Marco Evangelista spazzando via tutto ciò che si è trovato davanti e terrorizzando i residenti. La bufera si è abbattuta anche su Maddaloni e Marcianise. Blackout anche a Recale a causa del maltempo, ma i problemi maggiori sono legati a scuole e case. Danni ad alcune abitazioni a Capodrise dove si è verificato un incidente con due auto che si sono capovolte nella zona del cimitero finendo fuori strada.

Tutti gli aggiornamenti su CasertaNews

Il video della tromba d'aria in provincia di Caserta