Tromba d'aria violentissima a Terracina, un morto e diversi feriti: "Situazione drammatica"

Situazione drammatica a Terracina dopo che questo pomeriggio una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla città. Una persona ha perso la vita e altre sono rimaste ferite. Si tratta però soltanto di una prima stima perché gli interventi dei soccorritori sono ancora in corso e si stanno susseguendo chiamate al 118 e ai vigili del fuoco.

"La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas". E' il concitato racconto all'Adnkronos di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina, sull'emergenza maltempo e la tromba d'aria che ha colpito la cittadina della provincia di Latina.

La situazione a Terracina

In viale della Vittoria molti alberi sono caduti in strada, sradicati dalla violenza del vento, e si sono abbattuti sulle auto parcheggiate e lungo la strada. Proprio in questa zona della città si è registrata una vittima e un ferito in gravi condizioni. Situazione analoga lungo la via Appia, dove il vento ha divelto alberi e pali provocando danni ingenti alle vetture e al palazzo delle poste.

La devastazione è stata documentata da decine di video amatoriali e foto che stanno facendo il giro dei social. Il sindaco di Terracina Nicola Procaccini ha raccomandato ai cittadini di non uscire di casa.

Terracina, tromba d'aria sulla città: "La stanza sembrava decollare"

"Ci sono alberi caduti, tetti scoperchiati, è un via vai di vigili del fuoco e ambulanze. Quello che è successo è impressionante". A raccontare all'Adnkronos le conseguenze della tromba d'aria che ha colpito questo pomeriggio Terracina è Giuseppe Toscano. "E' durata circa dieci minuti, ero nel mio studio e ho avuto l'impressione che la stanza stesse decollando. E' stata un tromba d'aria violentissima - racconta ancora - la città è stata colpita in varie zone, il lungomare, viale della Vittoria, via Roma, sono caduti pini secolari. Viale della Vittoria ha perso tutti i suoi alberi e le auto parcheggiate sono rimaste schiacciate. Camminare in città in questo momento è pericolosissimo".

Un video pubblicato su YouTube da Vittorio Buglione mostra le conseguenze della tromba d'aria sul lungomare. Immagini che si commentano da sole.

Terracina messa in ginocchio dalla tromba d'aria, video Twitter