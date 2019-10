Pensionata trova un tesoro in casa: buoni postali nascosti dal papà, ora valgono una fortuna

A volte si ha un tesoro in casa, senza esserne a conoscenza. Un po' come è accaduto ad una anziana signora che, aprendo per caso un vecchio libro, ha trovato una piccola fortuna in buoni fruttiferi postali. La storia arriva da Brescia, dove una 84enne che vive in via Panoramica, ha rinvenuto nella sua abitazione quattro buoni fruttiferi postali ritrovati dopo quasi 80 anni: i buoni infatti sono datati 1941, e all'epoca avevano un valore di mille lire ciascuno.

Brescia, pensionata trova un tesoro in casa

Ma adesso quanto valgono? Con gli interessi maturati nel corso del tempo, i buoni fruttiferi postali trovati dalla signora potrebbero arrivare anche a valere 78mila euro. Una piccola fortuna che per quasi 80 anni era sempre stata nella sua casa. La donna ha trovato i buoni nascosti in un libro: emessi nel 1941, erano di proprietà del padre, che però nel corso del tempo non li aveva mai riscossi, né aveva informato la donna della loro esistenza. Una circostanza che potrebbe permettere alla donna di riscuotere il loro attuale valore, maturato negli anni.

Buoni fruttiferi postali, quando ''scadono''

La notizia è stata confermata dall'associazione Giustitalia, a cui la donna si è rivolta per recuperare questi buoni scaduti: la prescrizione, che renderebbe i buoni non più rimborsabili, dovrebbe partire dalla data del ritrovamento, avvenuto negli ultimi giorni. In questo caso la signora avrebbe altri 10 anni di tempo per riscuotere la somma. Ricordiamo che, di norma, i buoni fruttiferi postali avevano scadenza trentennale. I buoni della signora protagonista di questa storia sarebbero quindi scaduti nel 1971, ma non sapendo di averli, la prescrizione dovrebbe scattare soltanto adesso. Ancora è presto per dirlo, si dovrà comunque affrontare una battaglia legale per poter ottenere questo “tesoro” trovato in casa.