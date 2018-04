Ritrovate le gemelline di 4 anni scomparse: sono sane e salve

Nella notte sono state ritrovate Elisabetta e Adele, le due gemelline di quattro anni che erano scomparse nella serata di ieri, martedì 24 aprile, a Tarcento, in provincia di Udine. Le piccole sono vive e in buone condizioni di salute. Si erano perse nel bosco e hanno camminato a lungo a piedi sbagliando più volte la strada per ritornare dai loro genitori. La notizia è stata accolta con grande gioia al campo base di Stella a Tarcento, Udine.

Il primo sito a dare la notizia è stato UdineToday, che ha seguito le ricerche, raccogliendo anche le segnalazioni dei lettori.

Un'intera comunitá si è attivata per la loro ricerca. Il Friuli, l'Italia intera (richieste forsennate di aggiornamenti continui ci sono giunte dal Piemonte, dalla Lombardia ma anche dall'Emilia) si stava preoccupando, commovendo e pregando per le sorti delle due creaturine in compagnia del loro cane. E lo strazio è finito esattamente all'1.30.

